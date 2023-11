Infektiolääkäri Jussi Sutinen on työuransa aikana nähnyt, miten hiv-potilaiden hoito ja hiv-lääkitys ovat kehittyneet vuosikymmenten kuluessa. Kuva: MAURI RATILAINEN

Joka vuosi Suomessa kuolee ainakin yksi ihminen aidsiin, vaikka lähes kaikki kuolemat olisivat estettävissä hyvällä lääkehoidolla.

– Jokainen aids-kuolema on absoluuttisen turha. Näissä on kyse siitä, että diagnoosi on tehty liian myöhään, infektiolääkäri Jussi Sutinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) sanoo.