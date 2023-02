Hietasaaressa toiminut Oulun Vauhtipuisto aloittaa ensi kesänä uudessa paikassa ja hieman laajennettuna. Se joutui muuttamaan asuntomessujen tieltä Toppilan Möljän läheltä keskemmälle Hietasaarta kylpylä Edenin ja Nallikarin leirintäalueen mökkien väliselle alueelle Nallikarinpuistoon.

Uusi paikka on sama, jossa paraikaa on toiminnassa 15 vuotta toiminut Nallikarin Talvikylä. Vauhtipuiston toimitusjohtaja Kalle Komulainen kertoo, että osa ensi kesäksi avattavan Vauhtipuiston laitteista eli muutamia karuselleja on jo käytössä Talvikylässä. Se avattiin tänä talvena viime lauantaina ja on auki 2. huhtikuuta saakka.