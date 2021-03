Oulussa ja Helsingissä on tutkittu vuoden ajan laajasti naisten hyvinvointia ja lisääntymisterveyttä. Tutkimus on osa Oulun yliopiston Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimusta ja tämänhetkisiä tuloksia on nyt alustavasti analysoitu.

– Olemme jo nyt saaneet arvokasta tietoa naisten terveydestä ja pystyneet tutkimaan myös pandemian vaikutuksia naisten elämään, kertoo tutkija ja Oulun yliopiston naistentautien professori Terhi Piltonen.