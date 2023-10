Hallituksen suunnittelemat säästöt sosiaaliturvaan kasvattaisivat Pohjois-Pohjanmaalla pienituloisten määrää noin 3 200 henkilöllä, joista lapsia on noin 900. Toimeentulotukeen oikeutettujen määrän arvioidaan kasvavan vajaalla 3 500 henkilöllä.

Ovatko luvut isoja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto?

– Sosiaalijohtajana toivoisin, ettei kukaan joutuisi köyhyysloukkuun, mutta nämähän ovat myös yhteiskuntapoliittisia ja rakenteellisia kysymyksiä. Pienituloisuus, erityisesti lapsiperheiden pienituloisuus ovat tietenkin riskejä selviytymisen ja toimintakyvyn kannalta. Jos sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset kasautuvat joihinkin ryhmiin, niin se lisää entisestään arjen sujuvuuden riskiä.

– Kansainvälisestikin on kiinnitetty huomiota siihen, että Suomessa sosiaaliturvan minimitoimeentulon taso on niukka. Erityisesti toimeentulo jää niukaksi, jos on minimieläkkeellä tai pienen sairauspäivärahan varassa, kun puuttuu ansiosidonnaisen osuus. Toimeentulotukeen nähden ensisijaisten etuuksien osalta järjestelmässä olisi kehittämiskohteita.

Millaisia riskejä pienituloisuus lisää?

– 1990-luvun laman ajalta tiedämme, että seuraukset ovat olleet hyvin kauaskantoisia.