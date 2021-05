Monenlaiset työvälineet on viritetty valmiiksi ammattioppilaitoksissa ympäri maata, jotta parhaat taitajat saadaan selville. Kuva: Jouni Ylisuutari/OSAO

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestää OSAO Koulutuskonsortio yhdessä Skills Finlandin ja useiden Pohjois-Suomen koulutuksen tarjoajien kanssa. Mestaruuskilpailu sisältää 46 taitoluokkaa ja noin 350 kilpailijaa.

Kilpailunjohtaja Sauli Jaara, miten kisajärjestelyt ovat sujuneet korona-ajan luoman epävarmuuden keskellä?

– Tilanteeseen nähden järjestelyt ovat sujuneet hyvin. Pieni takaisku tuli, kun jouduimme maanantaina päättämään, ettei Kalajoelle suunniteltua huonekalupuuseppien, verkkosivujen tuottajien sekä levyn ja hitsauksen kisoja voida järjestää koronavirusvariantin leviämisen takia.

– OSAO kantaa kisojen järjestelyistä päävastuun. Olemme tehneet muun muassa sopimukset kisoja tukevien yritysten kanssa. Yritysten rooli on merkittävä. Ne antavat käyttöömme kalustoa ja henkilökuntaa sekä maksavat myös parhaille tulevia 800, 600 ja 400 euron palkintosummia. Ammattiin opiskeleville on myös ratkaisevan tärkeää, miten yritykset tarjoavat harjoittelupaikkoja

Ammattikoulutuksen laatua on arvosteltu viime vuosina. Mitä mieltä olet tästä arvostelusta?

– Ammattikoulutukseen on kohdistunut suuria leikkauksia, ja se on sattunut kipeästi. Meillä OSAOssakin on jouduttu esimerkiksi siirtymään pienempiin tiloihin rytmittämään opetusta uudella tavalla. Mielestäni opetuksen laatu ei kuitenkaan ole niin huonoa kuin julkisuudessa usein annetaan ymmärtää. Kysymme säännöllisesti opiskelijoilta heidän mielipidettään opetuksesta, ja siitä saatujen tulosten perusteella opetukseen ja saatuun ammattitaitoon ollaan varsin tyytyväisiä. Yhä useampi tekee kaksoistutkinnon, eli valmistuu samaan aikaan ylioppilaaksi ja ammattiin.

– Toivottavasti ammattiopetuksen resursseja voidaan pian parantaa, sillä yritysten kasvu on kiinni ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Meillä OSAOn Kaukovainion yksikössäkin lähes puolet on aikuisia opiskelijoita, jotka ovat vaihtamassa ammattia tai hankkivat täydennyskoulutusta.





Millainen merkitys kilpailulla on siihen osallistuville?

Hajautettu Taitaja-kisa on vaatinut monenlaista järjestelyä. Kisaa voi seurata netin kautta. Kuva: Jouni Ylisuutari/OSAO

– Konkreettisin merkitys on varmaankin se, että jo kisassa pääsee mitaleille, saa melko varmasti valita, kenen palveluksessa haluaa ammattiaan harjoittaa. Jo kilpailuun osallistuminenkin on hyödyllistä, sillä se kertoo työantajalle, että nuori haluaa kehittyä ammatissaan.

Ammattiin opiskeleville on myös kansainvälisiä kisoja. Milloin on seuraava ja millaisella joukkueella sinne ollaan menossa?

– Tavoitteena on, että seuraava kisa olisi Kiinassa ensi vuonna. Suomen joukkueessa on ollut tavallisesti mukana 25–35 kilpailijaa, joista kymmenisen prosenttia on ollut OSAOn oppilaita. Olemme sijoittuneet usein Euroopan maiden kärkikolmikkoon ja suhteessa väkilukuun olemme pärjänneet hyvin maailman mittakaavassakin. Suomalaista ammattikoulusta arvostetaan, itsekin olen käynyt antamassa ammattioppia muun muassa Etelä-Amerikassa.

Floristiikan SM-finaalissa kilpaileva, OSAOn Kempeleen yksikössä opiskeleva haukiputaalainen Mia Myllymäki, miksi haluat olla mukana kisassa?

– Olen sen verran kilpailuhenkinen, että haluan koettaa, miten pärjään. Minulla on oma kukkakauppa, joten työpaikka on jo, mutta kyllähän kilpailussa menestyminen olisi hieno juttu yrittäjällekin.

Miksi floristiikka?

Työskentelin melko pitkään kätilönä ja pidin työstäni, mutta halusin kokeilla jotain luovaa työtä. Olen viihtynyt opinnoissani hyvin.