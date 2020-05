Oulun asuntomessujen pitopaikka on Hartaanselänranta. Alue ulottuu Länsi-Tuirasta sillan yli Hietasaaren puolelle Vaakunakylään.





Koronaepidemia on vaikuttanut monien tapahtumien siirtämiseen kuluvalta vuodelta tuleville vuosille. Ouluun asuntomessut on myönnetty vuodelle 2025.





Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää , siirtyvätkö asuntomessut vuodella eteenpäin?

– Eivät siirry, ne pidetään suunnitellusti. Oulun asuntomessut järjestetään vuonna 2025. Tämän vuoden messut Tuusulassa siirtyvät elokuulle. Toimimme samanlaisilla ohjeilla kuin esimerkiksi huvipuistot.

– Ensi vuonna messut järjestetään Lohjalla, vuonna 2022 Naantalissa, 2023 Loviisassa, 2024 Keravalla ja sitten Oulussa.





Milloin Oulun asuntomessujen valmistelu alkaa?

– Oulussa messuorganisaatio on jo aloittanut työnsä ja yhteistyöryhmät aloittavat kesäkuun alussa.





Miten koronaepidemia vaikuttaa Asuntomessujen talouteen?

– Isoja taloudellisia vaikutuksia on, mutta suuruusluokkaa ei vielä pysty arvioimaan. Teemme omaa suunnittelutyötä, mitä tilanne mahdollistaa. Pohdimme virtuaalisten elementtien lisäämistä nettisivujen kautta sisältöpuolella. Se on osa ympärivuotisuutta, mihin pyrimme. Esimerkiksi tv-ohjelma messujen jälkeen toisi sitä lisää.





Asuntomessut on perustettu vuonna 1966. Miten asuntomessujen suosio on kehittynyt viime vuosina?

– Vuonna 2015 Vantaalla kävijöitä oli lähes 139 000, Kouvolassa viime vuonna 115 000. Muilla messuilla kävijämäärä on ollut samaa luokkaa. Ennätys on Tuusulasta vuodelta 2000, jolloin kävijöitä oli 271 000.

– Oulun asuntomessuilla vuonna 2005 kävijämäärä oli 121 000. (Oulussa järjestettiin asuntomessut myös vuonna 1976, jolloin vieraita kävi 88 000 - toimittajan lisäys.)

– Asuntomessut on edelleen maan suurin vuosittainen yksittäinen tapahtuma. Mediakiinnostus on ollut koko ajan nousussa. Asuntomessut on merkittävä asumisen näkyvyyselementti.