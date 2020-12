Tehy ja Super ovat varoittaneet, että hoitajat ovat väsyneitä, työvuoroissa on liian vähän väkeä ja kokeneita hoitajia lähtee alalta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Hoitajaliitot Tehy ja Super vaativat jo keväällä tuhannen euron koronakorvausta. Sitä ei ole saatu. Joissain sairaanhoitopiireissä maksetaan esimerkiksi korotettua hälytysrahaa, joissakin on annettu kulttuuri- ja liikuntaseteleitä ja joissakin mennään normaaleilla lisävuorokorvauksilla. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on kysynyt, miksi koronatukea riittää yrityksille ja kunnille, mutta hoitajien koronakorvaukseen ei löydetä rahaa.

Miten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri varmistaa henkilökunnan riittämisen koronatilanteessa? Millaisia lisäkorvauksia maksetaan ylimääräiseen vuoroon tulevalle, henkilöstöjohtaja Annukka Kuusiniemi?

– Varallaolo ja korotettu hälytysraha ovat sairaanhoitopiirin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten mukaisia. Varallaolorinkien määrää on lisätty koronapotilaiden hoidon turvaamiseksi. Korotettu hälytysraha on normaalistikin käytössä juhlapyhäjaksoilla ja kesäaikaan. Se on tänä vuonna otettu käyttöön lokakuussa sellaisissa tilanteissa, joissa edellytetään koronapotilaan hoidon tai siihen liittyvien tukipalvelujen kuten sairaala- ja välinehuollon osaamista.