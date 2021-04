Lastensuojelujärjestö Parasta Lapsille ry tarjoaa kesäleirejä lapsille. Arkistokuva. Kuva: Anna-Kaisa Parviainen

Oulun kaupungin Kesäfiilis 2021 esittelee lapsille ja nuorille järjestettävää kesätoimintaa jo 43. kerran. Pääosa kursseista ja leireistä on maksullisia, mutta joukossa on myös ilmaista puuhaa. Kaikki kurssit, leirit ja tapahtumat on koottu sivulle ouka.fi/fiilis.

Urheiluseuroille ja muille järjestöille lasten leirien järjestäminen on nyt toisena koronakesänä tavanomaistakin tärkeämpää.