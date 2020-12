Kalevan lukija on huolissaan kausi-influenssarokotusta odottavan iäkkään omaisensa puolesta. Omainen asuu Oulun palvelusäätiön omistamassa keskustan palvelutalossa, jossa influenssarokotuksen on käynyt aiempina vuosina antamassa hyvinvointikeskuksen työntekijä. Tämän syksyn rokottamisesta ei ole saatu tietoa. Maanantaina oli viimeinen päivä saada influenssarokotus kaupungin hyvinvointikeskuksissa rokotusta varten ajan varanneille.

Palvelujohtaja Pirihanni Valkiala-Koskenkangas, järjestetäänkö keskustan palvelutalon asukkaille rokotuspäivä tänä vuonna?

– Keskustan palvelukeskuksessa on tosiaan jo useana vuonna käyty hyvinvointikeskuksesta rokottamassa sellaisia asukkaitamme, jotka eivät saa rokotetta kotihoidon asiakkaina. Tänä syksynä asiassa on ollut joku tietokatkos. Rokotustilaisuus pidetään, mutta päivämäärä on vielä auki.