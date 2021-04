Oulu

Oulun yliopiston rahoituksessa on ollut rehtori Jouko Niinimäen mukaan vuonna 2014 iso pudotus ja siitä on noustu pikku hiljaa. Se vaikuttaa ranking-tuloksiin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kalevan Lukijalta-sivulla dosentti Pekka Kess kiinnitti huomiota siihen, että Oulun yliopiston sijoitus on heikentynyt huippuvuosiin nähden eräällä yliopistojen suorituskykyä mittaavalla listalla, QS World University Rankings -listalla sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön suorituskykymittauksissa.

Onko Oulun yliopiston sijoitus pudonnut ranking-listoilla, rehtori Jouko Niinimäki?

– Rankingeja on useita erilaisia. QS World University Rankingissa olimme Suomen yliopistojen joukossa vuonna 2016 seitsemäs, vuosina -17 ja -18 oltiin kuudes ja nyt olemme olleet kaksi vuotta viidentenä. Suomen yliopistojen joukossa olemme koko ajan pikkuisen parantaneet. Yliopisto on ollut kansainvälisessä QS-rankingissa parhaimmillaan vuosina 2011–13 mutta vuoden -13 jälkeen on tapahtunut hyvin jyrkkä romahdus, joka päättyi vuonna 2016. Rankingit katsovat taaksepäin ja mittaavat toissa vuotta ja siitä taaksepäin. Ranking ei mittaa sitä, kuinka hyviä olemme olleet viime vuonna vaan se mittaa keskiarvoa vuosia taaksepäin.