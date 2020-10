Vuonna 2019 opiskelijoiden vappukulkue kiersi kaupunkia aurinkoisessa säässä. Tänä vuonna vappujuhlia siirrettiin, peruutettiin tai pidettiin etänä. Kuva: Anni Männikkö

Onko opiskelijatapahtumat peruttu koronan takia, Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan (OYY) viestintäasiantuntija Liisa Komminaho?

– Ei ole tulossa bileitä tai sen tapaisia. Lukuvuoden aloitusjuhlan Vulcanalian perumisesta tehtiin päätös jo kesäkuussa. Se on niin iso tapahtuma, että päätös piti tehdä hyvissä ajoin ja varmuuden vuoksi. Joitain koulutuksia pienryhmäohjaajille on ollut, pääasiassa etänä. Toimisto on ollut auki syksyn niin, että siellä on suojapleksi ja käsidesiä.

Viime viikolla yhteistyössä OSAKOn kanssa järjestitte kuitenkin Kestävän kehityksen viikon. Miten se tapahtui?

– Suurin osa oli etätapahtumia, kuten paneelikeskustelu ja luentotyyppiset tilaisuudet. Yksi iltaluento järjestettiin. Siinä oli rajattu osallistujamäärä ja kasvomaskit osallistujilla.