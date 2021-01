Oulussa on laajennettu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hoitotiloja, koska nyt asiakaskuntaan kuuluvat myös Oamkin opiskelijat.Terveydenhoitajat Pirkko Rantaiso(vas.) ja Laura Taskila uusissa tiloissa. Kuva: Linnea Ohtamaa

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on alkanut hoitaa tämän vuoden alusta lähtien yliopisto-opiskelijoiden lisäksi ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuoltoa.

YTHS pohjoisen aluejohtaja Vesa-Matti Matinolli, miten toiminta on lähtenyt Oulussa käyntiin?

– Oulussa on hyvä tilanne, koska meillä on jo pitkään toiminut toimipiste. Olemme laajentaneet sen toimintaa. Olemme saaneet muutamia uusia hoitohuoneita käyttöön ja jonkin verran uutta henkilöstöä. Pystymme kyllä ihan mukavasti vastaamaan siihen, että Oamkin opiskelijoita on tullut reilut 7 000 asiakkaiksi ja meidän hoidon piiriin.