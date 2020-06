Tänä vuonna thaimaalaiset eivät tule poimimaan suomalaisia metsämarjoja. Nyt innostetaan suomalaisia marjametsään. Kuva: Toivo Kiminki

Thaimaasta ei tule tänä kesänä marjanpoimijoita. Arktiset Aromit ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäseninä on valtaosa isoista marjafirmoista. Miten marjat nyt saadaan poimittua, Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen?

– Me yritämme saada valtakunnallisesti suomalaisia marjastamaan. Me olemme käynnistäneet uudestaan Marjakaveri-kampanjan. Me alamme haastaa uudestaan kaikkia kynnelle kykeneviä ihan laidasta laitaan, yksityishenkilöitä, yrityksiä ja esimerkiksi urheiluseuroja mukaan keräämään.