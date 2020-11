Kela-taksilla pääsee hoitolaitoksessa tehtävään koronatestiin ja drive-in-testiin. Kuva: Vesa Joensuu

Koronatestiin on syytä hakeutua nopeasti, jos epäilee tartuntaa. Miten testipaikalla pääsee, jos olo on heikko, omaa autoa ei ole ja linja-auton käyttö on pois laskuista?

Korvaako Kela koronavirukseen liittyviä matkoja, pääseekö Kela-taksilla koronatestiin, suunnittelija Anne Hauta Kelasta?

– Jos asiakkaan terveydentila on sellainen, ettei matkaa voi tehdä edullisemmalla kulkuneuvolla eikä omaa autoa ole käytettävissä, Kela-taksilla pääsee hoitolaitoksessa tehtävään koronatestiin ja drive-in-testiin.