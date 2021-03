Suomi lähtee takamatkalta, kun pandemia hellittää, varoittaa Timo Lappi. Kuva: Anssi Jokiranta

Mikä kustannustuessa muuttuu, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi?

– Siinä on muutama parannus verrattuna edellisiin, mutta Suomi on ottanut todella niukan linjan, yrityksiä tuetaan vähemmän kuin muualla Pohjoismaissa. Hyvä asia on se, että siinä hyväksytään 20 prosenttia palkkojen sivukuluja joustamattomiksi kustannuksiksi. Ennen ei hyväksytty kuin pelkkä palkka. Toiseksi yrityskohtainen enimmäistukimäärä nousee 800 000:sta 1,8 miljoonaan euroon. Se on monelle jo ihan kohtuullinen. Hyvää on sekin, että se tulee koskemaan vain 49 tai vähemmän työllistäviä ja se viedään nopeasti eteenpäin. Isommille yrityksille tehdään oma oma tukijärjestelmä. Tukimäärää ei ole ilmoitettu, mutta EU teki tammikuussa päätöksen, joka mahdollistaa tuen nostamisen 10 miljoonaan euroon.

Mikä esityksessä arveluttaa?

– Alunperin hallitus totesi, että kustannustuki III:een on 380 miljoonaa, mutta siitä käytettäisiin vain 260 miljoonaa. Aikaisemmista kustannustuistakin on jäänyt hirmuisen iso osa jakamatta, ensimmäisestäkin yli 170 miljoonaa. Kakkosen 550 miljoonasta eurosta jäänee jakamatta vähintään 350 miljoonaa. Tuen ehdot ovat olleet niin tiukat. Ongelma on se, että yritysten liikevaihdon pitää pudota vähintään 30 prosenttia, mutta se on samalla omavastuuraja. Eli jos liikevaihto tipahtaa 40 prosenttia, mikä on paljon, ja kiinteitä kuluja on 10 000 euroa kuukaudessa, yritys saa tukea vain 10 prosenttia. Eli se saa tuhat euroa per kuukausi kustannustukea. Loput pitää kattaa jostakin muualta. Omat pääomat on käytetty. Oulussakin yrittäjät ovat ottaneet lainaa. Sitä on jo vaikea saada, rahaa ei ole missään.