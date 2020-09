Oulu suunnittelee ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamista. Kuvituskuva. Kuva: Teija Soini

Mistä johtuu, että 300 työntekijän työpanos ateria- ja puhtauspalveluissa tulisi vuosittain 2,5 miljoonaa euroa halvemmaksi ulkoistettuna kuin kaupungin omana työnä, Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell?

– Nuo palvelut ovat työvoimavaltaisia, joten merkittävimmät säästöt syntyvät työvoimakustannuksista. Kaupungin ateria- ja puhtauspalveluissa palkkataso on jonkin verran korkeampi kuin yksityisillä toimijoilla. Kokeneiden työntekijöiden tehokkaassa vuosityöajassa on iso ero, kun kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa pitkään töissä olleilla on vuosilomaa jopa yli seitsemän viikkoa. Kuntatyönantajien eläkevakuutusmaksu on korkeampi kuin yksityisillä työnantajilla.

– Myös työn tuottavuudessa ja työjärjestelyissä on jonkin verran eroja. Jos katsotaan työntekijäkohtaista mitoitusta, niin se on meillä ehkä hiukan löysempi kuin yksityisellä puolella.