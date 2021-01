Aikaisempina vuosina esimerkiksi Osuuskauppa Arina on kutsunut kesätöiden hakijat haastatteluun. Korona-aikana sitä ei tehdä, mutta hakijoita videohaastatellaan. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Nuoria voi nyt askarruttaa, miten korona-aikana on kesätyöpaikkoja jaossa.

Miltä vaikuttaa kesätyöpaikkojen tilanne tässä vaiheessa, johtaja Maria Juurikka Oulun kauppakamarista?

– Meillä on sellainen tuntuma, että kesätyöntekijöitä palkataan tosi paljon tänä vuonna, ihan samaan malliin kuin viime vuonnakin perusaloilla. Meillähän Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu kuuluvat Oulun kauppakamarin alueeseen. Olemme niitä alueita, jotka ovat pärjänneet siinä mielessä, että meillä on niin monipuolinen toimialarakenne. Toki meillä on toimialoja, jotka eivät palkkaa niin paljon kesätyöntekijöitä, siellä on ollut yt-neuvotteluja ja lomautuksia, jotka hidastavat. Mutta kaikkinensa ollaan erittäin positiivisella mielellä. Kesätyöntekijöitä palkataan paljon ja meillä on uusiakin toimijoita, jotka hakevat kesätyöntekijöitä. Puhutaan (kaikkiaan) tuhansista kesätyöntekijöistä.