Aapeli Nousuniemi (oik.) ja Aamu Rasmus touhusivat Mäntylä-Snellmanin päiväkodin Saamenmaa-oppimisympäristössä marraskuussa 2018. Tällä hetkellä saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 13 lasta. Kuva: Pekka Peura

Millaiset kriteerit ovat luokalle pääsemiseen, perusopetus- ja nuoriso-ohjaaja Marjut Nurmivuori?

– Luokalle ei ole pääsykoetta eikä saamen tarvitse olla lapsen äidinkieli. Edellytyksenä on, että hän on osallistunut saamelaiseen varhaiskasvatukseen, hänellä on saamen kielipesätausta tai hänen sukunsa kieli on tai on ollut pohjoissaame.

Minkä takia luokka halutaan perustaa?

– Asian taustalla on vuonna 2018 tehty valtuustoaloite. Perusteluina oli muun muassa se, että Oulu ja Oulun seutu on merkittävä saamelaisasutuksen keskus Suomessa ja että saamelaiseksi ja saamenkieliseksi kasvaminen on kaupunkiolosuhteissa perheille valtava haaste, koska ympäriltä puuttuu luonnollinen kieli- ja kulttuuriympäristö.