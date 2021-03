International School of Music Finlandin Oulun sivutoimipisteessä opetetaan muun muassa soittamaan ukulelea. Kuva: Leinonen Jukka

Mistä ISM:n toiminnassa on kyse, oppilaitoksen rehtori Nanna Vehviläinen?

– Tarjoamme musiikinopetusta sekä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa että aikuisopiskelussa. Pääkohderyhmänä ovat Oulussa asuvat soittamisesta kiinnostuneet kansainväliset perheet, yritysten Suomeen lähettämät ulkomaalaiset perheet, jotka asuvat tilapäisesti maassa, suomalaiset paluumuuttajat sekä kansainväliset opiskelijat.

Miksi kohderyhmä on juuri tuo?

– Tutkimusten mukaan Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisiä osaajia. Siihen liittyy myös Talent Boost -toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuutta osaajille ja heidän perheilleen. Meidän tehtävämme on tehdä vanhempien olo viihtyisäksi, kun lapsi pääsee jatkamaan musiikkiharrastustaan. Elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että perhe viihtyy ja saattaa asettua kaupunkiin pysyvästi.