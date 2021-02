Synnytysvalmennuksia ei tällä hetkellä järjestetä Oysissa koronan vuoksi. Synnytysvalmennusten aineistoa on kuitenkin saatavilla netissä. Kuva: Jukka Leinonen/arkisto

Synnytysvalmennuksia ei tällä hetkellä järjestetä Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronatilanteesta johtuen. Synnytykseen valmistautuvat ovat havainneet, että myöskään synnytysvalmennusvideota ei OYSin synnytysosaston sivulta löydy.

Miksi synnytyksen etävalmennusta ei ole, osaston ylilääkäri Marja Vääräsmäki?

Aiemmin sivuilla ollut varsinainen, tunnin kestävä synnytysvalmennusvideo on sivuiltamme poistettu, koska siinä on asioita, jotka eivät täysin pidä nykyoloissa paikkaansa. Sen sijaan siellä ovat ne PowerPoint-esityksen kuvat, jotka synnytysvalmennuksessa käsitellään. Lisäksi on kuuden minuutin mittainen video, jossa näytetään synnyttäjän hoitopolkua. Myös vierihoito-osaston video löytyy sivuiltamme.