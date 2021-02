Säästöt työmarkkinatuen kuntaosuudessa eivät ole ensisijainen syy osallistua työllisyyden kuntakokeiluun, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Miksi oletetaan, että kunta voi työllistää tehokkaammin kuin TE-toimisto, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala?

– Kokeilun myötä Oulun seudun kunnat, TE-toimisto, ely ja oppilaitokset voivat tehdä nykyistä paremmin yhteistyötä. Uskomme, että sekä työnantajat ja työttömät työnhakijat saavat nopeammin palveluja. Kunnilla on monipuolista osaamista ja hyvät verkostot niin oppilaitoksiin kuin yrityksiinkin.

Mitä tavoitellaan kesään 2023 mennessä?

– Kokeilulle on määritelty yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa tavoitteet pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja tavoitteita koskevat mittarit. Mittarit ovat valmistumassa. Tavoitteena on, että Oulun työttömyys vähenee, että mahdollisimman pian työtä hakevien henkilöiden osaaminen kehittyisi, työpaikan saaminen helpottuisi ja yritysten työvoiman saatavuus paranisi. Pitkällä aikavälillä pitkäaikaistyöttömyys vähenisi. Kaupunki on korjannut työttömyystavoitetta pandemian myötä 11 prosenttiin. Nyt se on 12 prosentin tuntumassa.