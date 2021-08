Logistiikkapäällikkö Hannu Honkasen mukaan kesälomakausi on hankaloittanut kuljetuspalveluista tiedottamista. Kuva: Vesa Joensuu

Kehitysvammaisten ja erityistukea tarvitsevien kuljetuspalveluiden sujuvuudessa on ollut perheiden mukaan ongelmia jo vuosia. Tiedotus tökkii pahasti, nuoria ei ole haettu kouluun tai koulusta, eikä ketään saa puhelimella kiinni.

Oulun Kehitysvammaisten Tuki -yhdistyksen toiminnan johtaja Annemari Eskola, mistä ongelmassa on kyse?

– Kyseessä on pitempiaikainen ongelma, joka koskee varsinkin toisen asteen opiskelijoiden kouluun ja päivätoimintaan pääsemistä. Perheet eivät tiedä kuka on palveluntuottaja, keneen olla yhteydessä tai mistä puhelinnumeron edes löytää. Kehitysvammaisten perheet joutuvat joustamaan kyytien armoilla kohtuuttoman paljon. Tilanne toistuu aina, kun kuljetuspalvelut kilpailutetaan. Palveluntuottajilla olisi olla käsitys tulevista asiakkaistaan tarjousta tehdessään. Meidän nuoret kaipaavat ennustettavuutta ja rutiineja. He eivät välttämättä selviydy aamuista niin ripsakasti kuin muut, joten jos reittilinjat ovat suunniteltu liian tiukoiksi, eivät he välttämättä ehdi kyytiin. Kun tieto ei kulje vanhemmille jää aika iso vastuu selvitellä kenelle soittaa ja miten hankkia nuorelle korvaava kyyti kouluun.