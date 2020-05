Katuvalot ovat loistaneet Kuusisaaressa toukokuun loppupuolella valoisina iltoina ja jopa keskellä päivää. Kuva kesältä 2017, kun Kuusisaaren puistoaluetta kunnostettiin nykyiseen tilaansa. Kuva: Tiina Wallin

Kesäkuu on aivan nurkan takana ja luonnonvaloa riittää valaisemaan katuja myös ilta-aikaan. Valoisasta vuodenajasta huolimatta Kalevan tietojen mukaan katuvalot ovat hohtaneet Oulussa ainakin puistoissa Myllytullissa ja Kuusisaaressa ilta-aikaan ja osin myös päivällä.

Miksi katuvaloja pidetään päällä vaikka luonnonvaloakin on tarjolla toukokuussa paljon, Oulun kaupungin rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo? Onko valojen päällä pitämisellä tarkoitus etsiä huollettavia valoja?

- Myllytullissa ja Kuusisaaressa varmaankin vielä puuttuu kesäaikainen sammutus tai siellä on jotain muuta ohjaukseen liittyvää vikaa. Tämä asia tarkistetaan ja korjataan ensitilassa, rakennuttajainsinööri Vanhatalo kommentoi.

- Muutoin valaistus saattaa olla päällä päivisinkin vianhakujen ja ryhmävaihtotarkastuksien vuoksi.

Vanhatalon mukaan katuvalojen ohjainlaitteisiin ohjelmoitu tälle kesälle sammutus toukokuun 15. päivän ja heinäkuun 31. päivän välille.

Viime vuosien aikana Oulun kaupungin katuvaloverkostossa on luovuttu elohopeahöyryvalaisimista, jotka on korvattu led-valaisimilla. Lähes puolet katuvalaisimista on yhä purkauslamppuvalaisimia, eli suurpainennatriumvalaisimia ja monimetallivalaisimia, Vanhatalo kertoo.

Led-valaisimien käyttöönoton myötä lasku kaupungin katuvalojen polttamisesta on pienentynyt noin puoleen aiemmasta.

- Valaistuksen energiankulutus on suunnilleen puolittunut verrattuna vuoteen 2013, jolloin led-valaisimien asennukset alkoivat suuremmassa mittakaavassa. Rahassa tämä tarkoittaa kahden miljoonan euron sähkölaskun pienenemistä miljoonan euron summaan, Vanhatalo avaa teknologian tuomia säästöjä.

Katuvalojen toiminnasta on vastannut heinäkuusta 2018 lähtien Dynniq Finland Oy. Kaleva ei tavoittanut Dynniqin edustajaa kommentoimaan asiaa.