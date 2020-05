Miksi Luovissa lukukausi kestää juhannukseen saakka, Oulun yksikönjohtaja Merja Peteri?

– Meillä on lukuvuoden aikana kaksi ylimääräistä vapaata viikkoa, yksi syksyllä syysloman lisäksi ja toinen vapaajakso on keväällä. Lukuvuosi pysyy saman mittaisena. Luovissa on nyt menossa ensimmäinen vuosi tällaisella työvuoden kululla.