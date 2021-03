Jos vain oksien kärkiä on syöty, puu selviää, mutta peli on menetetty, jos omenapuun kuori on jyrsitty rungon ympäri paljaaksi puuta myöten. Puu kuivuu, kun nesteet eivät enää pääse kulkemaan ylös. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ovatko rusakot syöneet tänä talvena omenapuita, Oulujoen Taimiston yrittäjä Matti Kulju?

– Jonkun jäniksen olen nähnyt mutta rusakkojahan suurin osa on. Rusakko käy pihallani melkein joka päivä. Jossakin vaiheessa se oli hoksannut, että kun hyppää aitaa vasten, verkko taipuu ja pääsee sisäpuolelle. Pikkuisen oli syönyt oksia, mutta ei ehtinyt tekemään pahempaa tuhoa, kun puut ovat jo liki 10 vuotta vanhoja. Piti käydä lapioimassa lunta pois verkon edestä. Jos kuori syödään puuta myöten ympäri rungon, eivät nesteet enää pääse kulkemaan ylös. Rusakko liikkuu pienellä reviirillä ja tekee äkkiä tuhoa. Puun kuori on hätäravintoa, jolla se selviää talven yli.

Miten laajalle suojaverkon pitäisi yltää?

– Syksyllä verkko voi näyttää korkealta, mutta entä jo tulee 80 senttimetriä lunta? Itselläni on puolitoistametrinen verkko. Verkko on myös varmaan kolme–neljä metriä läpimitaltaan, ettei rusakko yllä oksiin. Kun puu on vanha ja runko kaarnoittunut, verkkoja ei enää tarvita. Mutta sittenkin se voi syödä oksia, jos niitä on matalalla.