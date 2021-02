Ihmiset korjauttavat tänä päivänä enemmän puhelimia. On ekologisempaa korjauttaa puhelin kuin ostaa aina uusi, Perttu Kvist Fonum Valkesta sanoo. Kuva: Linnea Ohtamaa

Uutisten viikko 1.–5.2.

Yksittäisellä puhelimella käyttöikä on Valkaman mukaan pidempi. Aika usein puhelin kiertää perheen sisällä, mutta myös käytettyjen puhelimien myynti on lähtenyt jälleen nousuun.

Kuinka kauan älypuhelin kestää, Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner?

– On kaksi eri asiaa eli mekaaninen kestävyys ja mikä on se aika, kun sovellukset siellä vielä pyörivät. Mekaaninen kestävyys on usein parempi kuin se, kuinka hyvin puhelin jaksaa pyörittää moderneja sovelluksia.