Karjasillalla asuvat Erkki Luttinen (vas.) ja Jarkko Väisänen kolasivat maanantaina postilaatikoidensa edustaa. Lumen puhdistaminen tahtoo jäädä lähimpänä postilaatikoita asuville. Kuva: Linnea Ohtamaa

Onko viime päivien lumentulo vaikuttanut lehtien ja postin jakeluun, Kaleva Median paino- ja jakelujohtaja Janne Koski?

– Kyllä on vaikuttanut. Varsinkin haja-asutusalueella se on hidastanut jakelua. Teiden kunnossapito on ollut heikompaa, ja kun aura-autot käyvät, postilaatikoiden edessä on lumikasoja. Autolla ei pääse jakamaan.

Entäpä, jos postilaatikko on hautautunut hankeen tai sen edessä on isot kinokset, jääkö posti jakamatta?

– Kohtuudella pyrimme jakamaan aina lehdet. Jos hangen takia laatikolle ei pääse, yritetään seuraavana yönä uudestaan. Samoin tehdään, jos laatikko on niin täynnä, ettei sinne mahdu postia. Ei aleta survomaan.