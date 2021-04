Turvavyö on turvannut autoilijoita liikenteessä jo 50 vuotta. Onko turvavyön käyttö autoillessa riittävän hyvällä tasolla Suomessa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen?

– No ei voi sanoa niin. Pääsääntöisesti turvavyön käyttö on ollut Liikenneturvan seurannoissa hyvällä tasolla henkilöautoissa. Jopa 96 prosenttia tai enemmän etupenkillä istuvista käyttää jo turvavyötä ja siihen täytyy olla tyytyväinen. Mutta on tiettyjä ongelmaryhmiä kuten nuoret, pakettiautojen kuljettajat ja raskaan kaluston kuljettajat. Niissä ryhmissä kyllä vielä kaivattaisiin kehitystä.

Kuinka suuria ongelmia on?

– Se näkyy valitettavasti onnettomuustutkinnassa. Hyvin tyypillisesti on nuoria samassa autossa, joka on pyörähtänyt ympäri, ja yhdellä tai useammalla ei ole ollut vöitä. Yleensä tämmöisessä tapauksessa nuori (ilman turvavöitä) lentää lasien läpi tai teloo kavereitaan, jotka ovat ympärillä. Ja raskaan kaluston puolella kannattaa muistaa, että Suomessa kaatuu yksi yhdistelmärekka päivässä. Yleensä jos siellä ei olla turvavöissä, kuljettaja tippuu melkein kolmesta metristä ikään kuin alas. Turvavyön käyttö olisi ihan yhtä hyödyllistä niissä tilanteissa.