Rentun ruusunakin tunnettu maitohorsma on nyt kukkeimmillaan. Maitohormaa kasvaa esimerkiksi lehdoissa, joutomailla ja hakkuuaukioilla. Kasvin tunnistaa helposti purppuranpunaisista kukistaan. Kuva: Maiju Ylipiessa

Kesäisin luonnosta löytää monenlaista lautaselle kelpaavaa yrttiä: maitohorsmaa, siankärsämöä, nokkosta, mesiangervoa... Villiyrttien poimiminen eli hortoilu on oiva harrastus luonnonystävälle.

Mutta onko poimintakausi jo auttamattomasti ohitse, luonnontuotekouluttaja Annikka Kujala?

– Ei, mutta runsaimman sadon, eli lehtisadon, aika on jo ohitse. Se on aina keväisin, toukokuusta kesäkuuhun. Vielä on kuitenkin poimittavissa kukkasatoa, siemensatoa ja loppusyksystä juurisatoa.