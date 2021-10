Uusitun lain myötä talvirenkaiden pakollinen käyttöaika piteni kuukaudella sekä syksyllä että keväällä, jos keli näin edellyttää. Kuva: Räty Matti

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista useampi kuin joka neljäs koki hankalaksi arvioida, milloin kesärenkaat on hyvä vaihtaa talvirenkaisiin. Kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on talviolosuhteissa talvirenkaat.

Talvirenkaita pitää käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Uusitun lain myötä talvirenkaiden pakollinen käyttöaika piteni kuukaudella sekä syksyllä että keväällä, jos keli näin edellyttää.

Tien päälle ei kannata lähteä liukastelemaan

Liikenneturvan kyselyssä lähes vastaajista koki, että talvirenkaiden käytön tarpeellisuuden arviointi on nykyään liikaa autoilijan oman arvion varassa.

– Autoilijan ennakointi korostuu nyt entisestään: säätiedotteita kannattaa seurata, ettei talvi pääse yllättämään. Autossa on oltava talvikelissä talvirenkaat kalenterista riippumatta, painottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

– Jos ennakointi on jäänyt tekemättä, on työkalupakista kaivettava reagointi. Eli jos aamulla töihin lähtiessä sää on talvinen ja auton alla on vielä kesärenkaat, ei tien päälle voi lähteä liukastelemaan. Vaihtoehtoina on vaihtaa talvirenkaat alle, kulkea töihin julkisilla tai jäädä etätöihin.

Renkaiden kuntoa tarkkailtava

Talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien pitää olla vähintään kolme millimetriä. Renkaanvaihdon yhteydessä kannattaa tarkistaa, että urasyvyys on reilusti tätä suurempi, jotta renkaat eivät ole pian sakkokunnossa. Renkaiden kuntoa kannattaa tarkkailla myös talven kuluessa, viimeistään hiihtolomien aikaan.

– Oikeat rengaspaineet pitää tarkistaa vaihdon yhteydessä, mutta yleensä sekä auton että renkaiden valmistajat suosittelevat paineiden tarkastusta vähintään kerran kuussa. Tästä kannattaa tehdä tapa ja samalla syynätä kumien kunto muutenkin. Oikeat rengaspaineet löytyvät esimerkiksi auton ohjekirjasta, kannustaa Elovaara.