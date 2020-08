Yhä useampi ihminen haluaa viettää enemmän aikaa mökillä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Yhä useampi suomalainen kaipaa entistä enemmän mökille, selviää Suomen Omakotiliitto ry:n tekemästä kyselystä.

Kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista mökkeilee ja joka neljäs aikoo viettää tulevaisuudessa enemmän aikaa mökillä. Innokkuus on suurinta 18-34-vuotiailla ja kaupungissa asuvilla, sillä heistä lähes joka kolmas näkee viettävänsä tulevaisuudessa enemmän aikaa mökillä.

Suurin syy mökkeilyn viehätykselle on luonnossa oleminen ja vastapainon hakeminen hektiselle arjelle. Arjelle vastapainoa kaipaavat eritoten nuoret ja naiset.

Osa kertoo myös pitävänsä mökkeilyä tärkeänä ilmastonmuutoksen vuoksi. Mökkeily nähdään hyvänä vaihtoehtona ulkomaanmatkoille ja ihmiset pitävät lähimatkailua keinona pienentää hiilijalanjälkeä. Kyselyn mukaan tämä korostuu etenkin nuorilla.

Varsinkin naiset ovat kyselyn mukaan valmiimpia muuttamaan matkailutottumuksiaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Kyselyyn vastanneista naisista puolet ja miehistä reilu kolmannes aikoo suosia lähimatkailua ilmastonmuutoksen takia.

– Mökkeily on erinomainen vaihtoehto nyt, kun ulkomaanmatkoja on vaikea tehdä ja vapaa-ajan vietto on muuttanut luonnettaan. Mökkeily on usein järjestetty ympäristö hyvin huomioiden, koska kustannuksia pyritään hillitsemään vähällä energiankäytöllä ja omavaraisuudella, Vapaa-ajan Asukkaiden Liiton puheenjohtaja Tapio Tervo kertoo.

Kyselyyn vastanneista lähes kolmasosa harkitsee hankkivansa mökin. Joka viides olettaa saavansa mökin perinnöksi.

Kaikki vastaajat eivät omista mökkiä, sillä 15 prosenttia vastaajista kertoo mökkeilevänsä vuokramökeillä.