Kuivikonlähde Haapajärvellä pulppuaa salaperäisesti. Videon ottanut Veijo Toivoniemi Haapajärveltä kertoo käyneensä lähteellä vuosien ajan. Hän ei tiedä, onko lähde ollut perinteinen pyhä luontopaikka. – Lähteen ympäröimällä alueella aistii erittäin puhtaan ilman, josta myös merkkinä kuusista roikkuva naava. Lähdettä on suojelemassa valtavat määrät hyttysiä ja paarmoja, Toivoniemi toteaa. Video: Veijo Toivoniemi

Suomesta tunnetaan suuri määrä pyhiä luontopaikkoja, joita on kansanperinteessä pidetty muinaisina uhripaikkoina.

Suomalaista perinnekulttuuria vaaliva yhdistys Taivaannaula on kartoittanut pyhiä luontopaikkoja karttapalveluun.

Karttapalvelussa on mukana Pohjois-Suomesta vain Kemin Elävälähde sekä Merijärven Hiidenlinna ja Pyhäkoski. Kemin lähdettä on pidetty muinaisena kastepaikkana ja vedellä uskotaan yhä olevan parantava vaikutus. Pyhäkosken putous puolestaan on ollut mystinen paikka, jossa on ennen uhrattu jumalille ja haltijoille.

Pohjois-Suomesta löytyy todennäköisesti paljon enemmän muinaisia pyhiä luontopaikkoja. Ne ovat kansanperinteen tuntemia pyhiä puita, kiviä, mäkiä, kallioita ja lähteitä. Luontopaikat ovat saattaneet olla pitäjän, kylän, talon tai suvun luonnontilaisia uhripaikkoja.

Tällaisia luonnonpaikkoja yhdistää kansanomainen käsitys niiden pyhyydestä ja kohtalonyhteydestä ihmisten elämään, määrittelee Taivaannaula.

Osallistu kyselyyn torstaihin 7. heinäkuuta kello 9 mennessä.