Pohjolan valkea kaupunki Oulu on ollut tunnettu kauniista valkoisista silloistaan. Hupisaarilla niitä on ollut paljon. Nyt Hupisaarten silloista osa on uusittu jokisuiston puolella. Uusitut sillat on tehty vihertävänsävyisestä kestopuusta. Jäävätkö ne sellaiseksi, siltainsinööri Jussi Holmi?

Sillat maalataan valkoisiksi, kuten aiemminkin. Maalaustyöt käynnistyvät lähiviikkoina, ja jos säät suinkin sallivat, niin valmista on kesäkuun loppuun mennessä.