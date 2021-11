Oulu

Intiön hautausmaa. Kuva: Kontiainen Jarmo

Tulevana lauantaina 6. marraskuuta vietettävä pyhäinpäivä on joulun jälkeen vuoden vilkkainta aikaa hautausmailla.

– Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, normaalia vilkkaampi trafiikki alkaa jo perjantaina iltapäivällä ja jatkuu sunnuntai-iltaan saakka, ennustaa hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi Oulun seurakuntayhtymästä.

Ruuhkahuippua Vuontisjärvi ennustaa lauantaille alkuiltaan.

– Sen lisäksi, että pyhäinpäivänä tullaan muistelemaan hautausmaalle sitä omaa edesmennyttä läheistä, samalla tullaan ihastelemaan kynttilöiden valomerta, ja sehän on kauneimmillaan illan hämärryttyä.

Vuontisjärvi muistuttaa, että hautausmaiden pysäköintialueet ja osin hautausmaille johtavien teiden varretkin ovat tulevana viikonloppuna tupaten täysiä. Haukiputaan hautausmaalla kapean tulo- ja menoväylän vuoksi paikalla on lauantaina liikenteenohjaaja.

– Hautausmaalle lähtijöiden kannattaa varata aikaa ja malttia matkaan ja tiedostaa se, että liikkeellä on satoja, ellei jopa tuhansia muitakin samalla asialla.

Valtava määrä kynttiläjätettä

Pyhäinpäivän aikaan hautausmailla syntyy valtava määrä kynttiläjätettä.

– Tätä on ennakoitu tyhjentämällä jäteastiat pyhäinpäiväviikonlopuksi, mutta tästä huolimatta jäteasiat saattavat hetkellisesti pursuta yli, kun omaiset tuovat samanaikaisesti kynttilöitä omaisten haudoille ja poistavat sieltä vanhat jo poltetut kynttilät. Pursuileviin jätepisteisiin ei pystytä viikonloppuna reagoimaan, mutta tilanne otetaan haltuun heti seuraavana arkena.

Käytettyjen hautakynttilöiden hylsyt kuuluvat energiajätteeseen ja hatut metalleihin.

– Näkisin, että jätteiden lajittelu on hautausmailla aika hyvällä tolalla.

Tuomo Vuontisjärvi muistuttaa, että kovaa vauhtia hautausmaillakin yleistyville led-kynttilöille tai paristoille ei Oulun hautausmailla ole keräyspistettä.

– Käytetyt led-kynttilät ja paristot pitäisi muistaa viedä mukanaan ja kierrättää asianmukaisesti toisaalla.

Oulujoen ja Haukiputaan seurakunnat tarjoavat tänä vuonna 15 eurolla kynttiläpalvelua, jossa vapaaehtoiset toimittavat haudalle kynttilän tilaajan pyynnöstä. Tuotto ohjataan lyhentämättömänä molempien seurakuntien lähetystyön nimikkokohteisiin. Kynttiläpalvelun tilaus on jo päättynyt.

– Joitakin vuosia sitten hautaustoimessa kokeiltiin vastaavaa palvelua, mutta se kasvoi massaltaan niin suureksi, ettei meillä yksinkertaisesti riittäneet resurssit tähän, vaikka tilausta tällaiselle palvelulle selkeästi on. Nykyisellään se on yksittäisten seurakuntien omaa toimintaa, jossa on mukana vapaaehtoisia, Vuontisjärvi sanoo.

Haudallakäyntikulttuuri ei muutu

Tuomo Vuontisjärven mukaan haudallakäyntikulttuuri ei ole juuri vuosien saatossa muuttunut.

– Mitä tuoreempi läheisen poismeno on, sitä tiuhempaan haudalla käydään muistelemassa. Kun aikaa kuolemasta kuluu, myös haudalla käynti yleensä harvenee. Käydään ehkä omaisen merkkipäivänä, pyhäinpäivänä ja jouluna, Vuontisjärvi kertoo.

Haudan hoitamisesta on mahdollista tehdä sopimus seurakunnan kanssa. Hoitosopimusten määrä on pysynyt Vuontisjärven mukaan pitkään vakiona.

– Tänä päivänä tarjoamme yhden tai viiden vuoden sopimuksia. Vanhat, 25 vuoden hoitosopimukset ovat tulossa aivan näinä aikoina päätökseen, Vuontisjärvi hoksauttaa.

Muistohetkiä, konsertteja ja polkutapahtuma

Oulussa järjestetään pyhäinpäivänä monenlaisia tapahtumia. Muun muassa pyhäinpäivän muistohetkiin voi osallistua kello 18 alkavissa iltakirkoissa Puolivälinkankaalla Pyhän Tuomaan kirkossa sekä Oulujoen, Oulunsalon, Karjasillan, Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkoissa. Oulun tuomiokirkossa tilaisuus alkaa jo kello 15.

Oulun hautausmaalla sijaitseva Intiön kappeli on avoinna pyhäinpäivänä kello 12–16.

Aulassa on mehutarjoilu ja paikalla on sairaalasielunhoidon työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Kello 15 kappelin isossa salissa järjestetään hartaushetki.

Pyhäinpäivän aikaan järjestetään myös musiikkitilaisuuksia, jotka ovat osa Oulun seurakuntien Kirkkomusiikkiviikkoa.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Joissakin voi halutessaan ostaa käsiohjelman.

Pyhäinpäivän aaton sävelhartaus alkaa Oulunsalon kirkossa perjantaina 5. marraskuuta kello 19. Mukaan pääsee myös osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi.

W.A. Mozartin Requiem soi Oulun tuomiokirkossa samana iltana kello 20.

Pyhäinpäivänä lauantaina kello 20 Oulun tuomiokirkossa kuullaan toinenkin kirkkomusiikin helmi Rossinin Pieni messu, joka lähetetään myös virtuaalikirkossa.

Sunnuntaina 7. marraskuuta kello 15–16.30 lapsiperheille järjestetään Lämsänjärven leirikeskuksessa Perheiden pyhäinpäiväpolku. Polun varrella on tehtäviä tunteista, surusta ja kuolemasta lapsen tasoisesti. Lapsille annetaan yllätyspussukat ja tapahtumassa on myös pientä tarjoilua.