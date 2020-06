Yli-Iin Kynkäänsuolla kahdeksan nuorta alkoivat iskeä maanantaina pottiputkea maahan metsittääkseen Vapon vanhan turvetuotantoalueen.

Istutettavana on viisi hehtaaria ja 10 000 tuhatta tainta, mäntyä ja kuusta.

– Yleensä vanhalle turvemaalle istutetaan mäntyä, mutta kun hirvet tykkäävät kovasti männyntaimen latvoista, on hyvä istuttaa kuusta sekaan, kertoo Oulun 4H-yhdistyksen toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Konttinen.

Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt valtionyhtiö Vapo Oy lahjoitti 80 hehtaaria vanhoja tuotantoalueita eri puolilta maata Suomen 4H-liiton Taimiteko-hankkeelle. Hankkeessa istutetaan metsää hiilinieluiksi. 8,3 hehtaarin alue Kynkäänsuolla kuuluu näihin Vapon lahjoittamiin tuotantoalueisiin. Istutusaluetta pienennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta koronaepidemian takia viiteen hehtaariin.

Kynkäänsuo on ollut turvetuotantokäytössä 1980–90-luvuilta näihin päiviin asti.

– Nyt turvekerros on suurelta osin nostettu pois ja siellä on kivennäismaata, joka on metsätalouskäyttöön sopivaa, kertoo Vapon aluepäällikkö Sakari Jaara.





Konttinen kertoo, että kun Oulun 4H-yhdistys avasi haun metsätyöntekijöille, hakemuksia tuli 200. Kahdeksan istuttajan lisäksi yhdistys palkkasi porukan työnjohtajaksi metsätalousinsinööriopiskelijan, joka tekee projektista opinnäytetyönsä.

Konttisen mukaan työhön palkatut nuoret ovat kokeneita metsänistuttajia. Istutusvauhti näytti maanantaina aamupäivällä niin rivakalta, että hän arvelee työn tulevan tehdyksi kuluvan viikon aikana.

Perinteiseen tapaan taimia istutetaan urakkapalkalla. Nuorille maksetaan 40 senttiä taimelta.

– Yleensä palkka on noin 10 senttiä taimelta, mutta saamme tähän varat Taimiteko-kampanjasta, jonka ansiosta pystymme maksamaan tästä nuorille todella hyvin, Konttinen sanoo.





4H-liitolla on yhteistyökumppaneina lukuisia yrityksiä, jotka rahoittavat taimien istutusta. Kynkäänsuon istutusalue nimetään rahoittajansa mukaan POP Pankin Kiitollisuuden metsäksi.

Metsänhoidossa riittää 4H:lle työllistettävää tulevillekin vuosille. Muutaman vuoden kuluttua taimien ympäriltä pitää esimerkiksi polkea heinää pois ja jossain vaiheessa taimikkoa on aika harventaa.

Tänä kesänä nuorille riittää töitä vielä toisellekin viikolle, sillä Oulun 4H-yhdistys organisoi myös kuusenkerkkien poimimista. Elintarviketeollisuus tarvitsee C-vitamiinipitoisia kerkkiä raaka-aineeksi muun muassa kuusenkerkkäjuomiin, -siirappiin ja makeisiin.

Kun taimet on istutettu, nuoret siirtyvät keräämään kerkkiä lähellä Kynkäänsuota olevalta Kömmänsuolta.