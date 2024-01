Monet suosikkiauto Toyotan omistajat ovat viime vuosina joutuneet käyttämään autonsa huollossa takaisinkutsukampanjoiden vuoksi.

Toyotalla on ollut ja on nytkin käynnissä eli aktiivisena useita eri malleja koskevia takaisinkutsukampanjoita, jotka liittyvät turvatyynyihin. Jopa yli 20 vuotta vanhoja Toyotoja on kutsuttu huollettaviksi.