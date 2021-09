Centrian robotiikkalaboratorio on lehtori Jari Kaarelan (vas.), TKI-kehittäjä Sami Sarlinin ja lehtori Tero Kaarlelan (kesk.) työympäristö. He kertovat Tommi Sirviölle, Risto Rovalle ja Sampo Siikille, että teollisuuden käytössä olevaa mobiilirobottia pystytään hyödyntämään myös akkujen kierrätysteollisuuden tarpeisiin. Kuva: Tuovi Pulkkanen

Toukokuussa 2020 Ylivieskassa aloitettu Akkupuisto-hanke on pääsemässä tavoitteisiinsa. Projektipäällikkö Risto Rova kertoo, että kumppaniverkostossa on nyt mukana reilut 50 yritystä, joista puolet on ulkomailta.

Edetessään Akkupuistoprojekti tuo Ylivieskaan kymmeniä ja jopa satoja uusia työpaikkoja.