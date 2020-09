Zack Gable toimi vapaaehtoisena sammutustöissä Berry Creekin alueella Kaliforniassa lauantaina. Kuva: PETER DASILVA

Maastopalot riehuivat Los Angelesin kaupungin kaakkoisosissa Kaliforniassa viikonloppuna.

Lukuisista maastopaloista nouseva savu haittasi pahasti etsintä- ja pelastusryhmiä, jotka yrittivät viikonloppuna löytää laajojen maastopalojen uhreja pahoin kärsineillä asuinalueilla Yhdysvaltojen länsirannikolla. Pelastusryhmät käyttivät etsintätöissä apunaan koiria maastopalojen runtelemilla alueilla.

Tuhoisat palot ovat polttaneet tuhoisia koteja ja pieniä kaupunkeja maan tasalle. Ennätyksellisen laajat palot ovat levinneet kolmen osavaltion alueelle Yhdysvaltojen länsirannikolla. Pelkästään Kaliforniassa yli 4 000 kotia tai muuta rakennusta on tuhoutunut viimeisten kolmen viikon aikana.

Ainakin 26 ihmistä on kuollut Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa elokuun alun jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Uutiskanava CNN:n mukaan kuolleita on ainakin 28 ja heistä 19 pelkästään Kaliforniasta.

Lisäksi sadattuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa ja pakenemaan.

Oregonissa ainakin kuuden ihmisen on vahvistettu kuolleen viimeisen viikon aikana. Oregonin kuvernööri Kate Brown on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi nousta merkittävästi, koska kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.

Viikonloppuna kymmenet tuhannet palomiehet työskentelivät 28 maastopalon sammuttamiseksi Kaliforniassa.

Tilannetta länsirannikolla ovat pahentaneet vaikeat sääolosuhteet. Aluetta on piinannut polttavan kuuma helle ja voimakas tuuli. Viikonloppuna sää kuitenkin muuttui viileämmäksi ja kosteammaksi, mikä helpotti sammutustöitä. Sääennusteiden mukaan viileämmän sään on määrä jatkua vielä ensi viikolla.

Trump matkustaa Kaliforniaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina matkustavansa Kaliforniaan nähdäkseen omin silmin palojen aiheuttamien tuhojen laajuuden. Valkoinen talo tiedotti lauantaina, että presidentti Trumpin on määrä tavata Kalifornian viranomaisia maanantaina.

Trump on syyttänyt paloista demokraattivetoisen Kalifornian hallintoa ja väittänyt, että palojen taustalla on huono metsänhoito.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puolestaan toiselle kannalle ja yhdisti palot ilmastonmuutokseen viikonloppuna. Biden asettui näin Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin kanssa samalle kannalle.