1) Onko kesä äänestysaktiivisuuden suurin vihollinen? Kuntavaalit siirrettiin kesäkuuhun, jolloin mökkikausi on vauhdissa ja jalkapallon EM-kisat meneillään? Aiemmin Suomessa on järjestetty kesäkuussa vain eurovaaleja, joiden äänestysprosentti on jäänyt 40 prosentin tuntumaan.

Riski on olemassa, mutta toivottavasti vaalien siirron ympärillä käyty keskustelu herätti ihmiset muistamaan, että kuntavaalit ovat tulossa.

2) Millainen merkitys ehdokasmäärällä on kuntavaalien tulokseen? Eniten ehdokkaita on keskustalla, mutta määrä on pienempi kuin edellisissä kuntavaaleissa. Eniten ehdokasmääräänsä kasvatti perussuomalaiset.

Ehdokasmäärä on tärkein yksittäinen tekijä onnistuneessa vaalituloksessa. Kuntavaaleissa määrä on jopa laatua tärkeämpi.