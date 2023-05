Limingan kuntaan kuuluvan Jaurannevan alueella palaa kymmenen hehtaaria metsää. Palopaikka on Tyrnävän Ylipään ja Muhoksen Kylmälänkylän välisellä alueella.

Hälytys maastopalosta tuli puolen päivän aikoihin.

– Tuuli tuo omat haasteensa. Palo aina meinaa levitä, kun tuulenpuuska tulee, päivystävä palomestari Antti-Juhani Ervasti kertoi Kalevalle kello 15 aikaan.

Vähän ennen kello 16 tulleessa tiedotteessa Ervasti kertoo, että paloalue on saatu rajattua.

Palava maasto on sekametsää, suota ja kuivaa mäntykangasta. Palopaikalle on lähimmältä metsäautotieltä noin 300 metriä. Maasto on hankalakulkuista.

Ervasti arvioi, että palon sammutustöissä menee pitkälle iltaan. Paikalla on parikymmentä sammuttajaa usealta Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen paloasemalta.

Lue lisää myöhemmin.





Päivitetty kello 15.52: Tarkennettu paloalueen kokoa ja lisätty tieto, että paloalue on saatu rajattua.