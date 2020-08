Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) osallistui tiistaina hallituksen matkustusrajoituksia koskeviin neuvotteluihin Säätytalolla Helsingissä. Kuva: Arttu Laitala

Suomi palauttaa korotilanteen takia rajavalvonnan ja matkustusrajoitukset kymmenestä valtiosta Suomeen suuntautuvaan liikenteeseen.

Sisärajojen osalta rajoitukset koskevat Norjaa, Tanskaa, Saksaa, Islantia, Kreikkaa ja Maltaa. Ulkorajojen osalta rajoitukset palautetaan Suomen ja Irlannin, San Marinon, Japanin ja Kyproksen välille.

Viranomaiset suosittelevat suomalaisia välttämään riskialueille matkustamista ja niiltä palatessa voimassa on suositus omaehtoisesta karanteenista.

Asiasta kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkoaamuna.

– Tälläkin hetkellä Suomen linja on Euroopan tiukin ja syy on se, että haluamme pitää kiinni hyvästä tautitilanteesta, jonka eteen jokainen ihminen tässä maassa on tehnyt töitä kuluneiden kuukausien aikana, Ohisalo sanoi.

– Terveysviranomaisten selvityksen perusteella on selvää, että tautitilanne monessa maassa on kehittynyt huonompaan suuntaan.

Ohisalo totesi, että päätökset matkustusrajoituksien palauttamisesta ovat erittäin raskaita. Sisärajavalvonnan piirissä ovat jatkossa esimerkiksi sekä Saksa että Ruotsi, jotka ovat molemmat läheisiä kumppanimaita ja erittäin tärkeitä vientimaita Suomelle.

– Haluankin korostaa, että työmatkustus, perhesyyt ja muut perustellut syyt mahdollistavat edelleenkin matkustamisen Suomeen niistä maista, joissa sisärajavalvonta on voimassa.

Lisäksi Suomi aikoo helpottaa rajayhteisöjen elämää Ruotsin ja Norjan maarajoilla niin, että kyseisten yhteisöjen paikallisille jäsenille sallitaan liikenne maarajaylityspaikoilla.

– rajaliikennerajoituksilla ei jatkossakaan puututa suomalaisten liikkumisvapauteen. Erikseen ovat viranomaisten mahdollisesti määräämät karanteenit ja omaehtoiset karanteenit, Ohisalo sanoi.

Matkustusrajoitukset tulevat voimaan 24. elokuuta eli ensi maanantaina.

Suomen hallitus tarkastelee rajaliikennettä seuraavan kerran kahden viikon kuluttua. Suomi on varautunut tarvittaessa kiristämään matkustusrajoituksia.

Hallitus neuvotteli uusista matkustusrajoituksista myöhäiseen iltaan asti Helsingin Säätytalolla eilen tiistaina.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) esitti hallituksen neuvotteluissa Turun ja Skopjen välisen lentoyhteyden väliaikaista lopettamista koronatartuntapiikin takia.

– Lennot Pohjois-makedoniasta Turkuun ovat tuoneet poikkeuksellisen paljon tartuntoja, yhteensä 43. Olemme tutkineet mahdollisuuksia katkaista lento, Harakka kertoi keskiviikkoaamuna.

Neuvotteluissa kuitenkin ilmeni, ettei Suomen hallituksella ole toimivaltaa lopettaa tartuntasiltaa Suomen ja Pohjois-Makedonian välillä.

– Toimivaltainen viranomainen on Traficom, joka tarvitsee päätöstä varten lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja mahdollisesti myös sosiaali- ja terveysministeriöltä.

– Nykyinen lainsäädäntö ei tässäkään tapauksessa ole varautunut koronaepidemian tapaiseen tilanteeseen, Harakka totesi ja arvioi, että lainsäädäntö tulee vaatimaan muutoksia.

Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneiden lentojen matkustajilla on todettu jo ainakin 43 koronavirustartuntaa. Viimeksi lauantaina Turkuun saapuneen Skopjen-lennon 115 matkustajasta 12:lla todettiin tartunta. Koronaepidemian tilanne on Balkanin niemimaalla tällä hetkellä Euroopan huonoimpia.