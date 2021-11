Oulu ottaa tänään perjantaina virallisesti käyttöönsä uuden brändin. Juhlan kunniaksi muun muassa Ouluhallin katto valaistaan sen mukaisesti ja brändi ilmestyy katukuvaan ja palveluihin.

Uuden paljon puhutun logon ohella on päivittynyt myös kaupungin slogan eli brändilupaus. Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa, joista jokaisella on oma sloganinsa. Testaa visassa, osaatko yhdistää kunnan ja sen brändilupauksen toisiinsa.