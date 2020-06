Kylpytynnyri ja kevytperävaunu varastettiin Tornion Teollisuuskadulta aikavälillä 6.6.–7.6., tiedottaa Lapin poliisi.

Perävaunun rekisterinumero on DLG-810. Merkiltään vaunu on Paku PT 3000/0, ja sen päällä on kiinteästi kiinnitetty lämmitettävä kylpytynnyri.

Tynnyri on puuverhoiltu, ja siinä hormit sekä tulipesä. Tynnyrin kyljessä lukee www.paljuparoni.fi.

Poliisi kaipaa havaintoja tapauksesta. Mahdolliset havainnot voi ilmoittaa virka-aikana numeroon 0295466156 tai sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.