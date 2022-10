Marko Anttila jakaa kuudella osumallaan Kärppien sisäisen maalipörssin kärkipaikkaa yhdessä Teemu Turusen kanssa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Raksilan suosikkipelaajaksi pikavauhtia noussut Marko Anttila on aloittanut kauden oman muistikuvansa mukaan yleensä varsin nihkeästi maalinteon suhteen. Nyt Anttilan alkukauden viimeistelytahti on kuitenkin hurja, sillä 14 ottelussa on syntynyt jo kuusi maalia. Tuolla lukemalla Lempäälän jätti jakaa Liigan maalitilaston sijan numero kuusi ja Kärppien maalitilaston sijan numero yksi.

– Yleensä tuo maalinteko on minulla kauden mittaan vain parantunut, Anttila aloitti lupaavasti.