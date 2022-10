Lapin yliopiston tutkija Heidi Sinevaara-Niskanen on tutkinut toivon merkitystä poliittisesti ja laajemminkin. Toivo on monimuotoista, mutta tärkeintä on toivon ylläpitäminen toimimalla. Sen nuoret osaavat, vaikka heiltä on viety monia valintamahdollisuuksia.