Helsinki/Oberstdorf

Jenny Rautionahon 98-metrinen toi karsinnassa sijan 29. Kuva: PHILIPP GUELLAND

Julia Kykkänen ylsi kelpo hypyllä sijalle 18 Oberstdorfin MM-kisojen naisten suurmäen karsinnassa. Kykkänen hyppäsi HS137-mäestä 110,5 metriä ja keräsi 106,6 pistettä.

Myös karsinnan muut suomalaishyppääjät eli Ounasvaaran Hiihtoseuran Jenny Rautionaho ja Susanna Forsström nähdään keskiviikon kilpailussa. Rautionahon 98-metrinen toi karsinnassa sijan 29. Forsström hyppäsi 88,5 metriä ja oli 37:s.

– Olen saanut asentoa koko ajan paremmaksi, ja on niin sanotusti tunne löytynyt. On huomattavasti helpompi hypätä ja tehdä asioita. Tästä on hyvä jatkaa, kun pitää tuosta tunteesta kiinni, Kykkänen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Karsinnan paras oli Itävallan Marita Kramer, joka hyppäsi 137,5 metriä. Normaalimäessä MM-kullan voittanut Slovenian Ema Klinec hyppäsi suurmäessä 130 metriä ja oli karsinnan kakkonen.

Naisten suurmäki on ensimmäistä kertaa MM-ohjelmassa.