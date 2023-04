Kuvat

B-side Collection. Kirsi Tervon maalauksia Neliö-Galleriassa Oulussa, Asemakatu 37, 30.4. saakka.

Kuvataiteilija Kirsi Tervon (s. 1965) näyttelyn avaava teos Until its secret rites makes sense poikkeaa näyttelyn muista töistä: se ajoittuu jo vuodelle 2016 ja on kooltaan suurehko.