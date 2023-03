Kuvat

Katsoin sohvan selkänojaa silmiin. Arja Kärkkäisen näyttely Galleria 5:ssä Oulussa, Hallituskatu 5, 2.4. saakka.

Kuvataiteilija Arja Kärkkäisen (s. 1986) näyttely on ulkoisesti niukka. Esillä on viisi teosta, viisi kättä, joista jokainen on samalla myös muotokuva elämäntilanteesta. Teosten kädet eivät ojennu avoimina kohti, vaan ne ovat nyrkissä tai muuten itseensä sulkeutuneita. Niiden ympärillä on yksinolon ilmapiiri.