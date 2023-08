Muotokuvia. Jarmo Koposen näyttely Galleria MABD:ssa Oulussa, Torikatu 4, 3.9. saakka.

Näyttelyllinen puupiirroksina toteutettuja muotokuvia. Jarmo Koposen ihmiskasvojen tutkimiseen puupiirroksen keinoin keskittyvä näyttely on tämän päivän näyttelytarjonnassa aihepiiriltään ja tekniikaltaan poikkeuksellinen. Osittain varmasti juuri siksi kokonaisuus tuntuu raikkaalta ja yllättää iloisesti.

Näyttelyn 13 teoksesta noin puolet on kasvokuviksi huomattavan suurikokoisia, mitoiltaan suunnilleen puolitoista metriä kanttiinsa. Näin isossa koossa tarkasti kuvatut ihmiskasvot pysäyttävät katsomaan kohti. Tässä mittakaavassa myös kaivertimen ja taltan jäljet puulevyllä näyttäytyvät lähes veistämisenä ja työn fyysisyys on läsnä.

Suurikokoiset teoksensa Koponen on vedostanut osina ohuille silkkipaperiarkeille, jotka hän sitten on koonnut yhteen kangaspohjille, ja sen jälkeen työstänyt kokonaisuutta edelleen myös maalaamalla. Jokaisessa isossa muotokuvassa sommittelu on sama: keskellä etualalla jyrkän mustavalkoisina toteutetut kasvot, taustalla kuvan alareunassa suoralinjainen horisontti ja sen yllä hennon vaaleansinisiä sävyjä paikoin saava taivas pilvineen.