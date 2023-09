Kuvat

Limevoy. Mikko-Pekka Hyvärisen näyttely Neliö-Galleriassa Oulussa, Asemakatu 37, 24.9. saakka.

Autio autotie johtaa sillan alta eteenpäin ja supermarketin käytävä avautuu jonnekin kauas äärettömyyteen. Kuvataiteilija Mikko-Pekka Hyvärisen maalauksissa liikutaan paikoissa ja tiloissa, jotka ovat arkisia ja tuttuja, mutta samalla eivät kuulu kenellekään.

No, totta kai niillä on omistajansa, mutta tilojen käyttäjien näkökulmasta ne – ja he – ovat varsin anonyymejä.

Hyvärinen kuvaa paikkoja, joiden läpi kuljetaan tai joissa joskus täytyy asioida, mutta joissa oleminen yleensä koetaan vain väliaikaiseksi ja pakolliseksi siirtymävaiheeksi. Nämä paikat voisi myös kohdata hyvin samankaltaisina eri puolilla maailmaa. Niillä on yleismaailmallinen luonne.

Aiemmissa näyttelyissään Hyvärinen kertoo käsitelleensä välitiloja kahden erilaisen työn välissä.

Lähtökohtana toimivat silloin taiteilijan omat kokemukset matalapalkkaisten leipätöiden ja taiteellisen työskentelyn vuorottelussa, mutta teokset avautuivat tarkastelemaan myös laajemmin käsitettä prekariaatista eli tilapäisissä ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien pienipalkkaisten ihmisten laajenevasta joukosta.

Silloin ja edelleen Hyvärisen maalaukset etsivät aukkoja kohti vapautta.

Vaikka Hyvärisen maalauksissa on paljon maisemamaalauksen perinteestä ammentavaa, kyseenalaistavat hänen teoksiinsa rakentamat pirstaleiset tila-avaruudet myös sitä, kuinka ylipäänsä olisi mahdollista kuvata maailmaa yhtenä kokonaisena ja koossa pysyvänä kuvana.